بينهم شقيقان.. غرق 3 مصريين في "شاطئ الموت"

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى في مصر، وعدد من المتطوعين، من انتشال جثامين 3 شباب من بينهم شقيقان، غرقوا في مياه شاطئ النخيل المعروف بـ ”شاطئ الموت“.

وتعرض الأشخاص للغرق، بعد نزولهم مياه البحر، مخالفين قرارات غلق الشاطئ والتحذيرات من خطورة النزول، وعدم وجود منقذين أو وسائل إنقاذ.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بحالات غرق في شاطئ النخيل، بعد أن رفض عدد من المواطنين اتباع التعليمات بغلق الشاطئ وخطورته، وقيامهم بالنزول إلى مياه البحر.

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وتوجهت قوة من رجال الشرطة، بصحبة قوات الإنقاذ النهري، وتبين غرق عمرو عبد، الموجود 21 عامًا، من منطقة بولاق، محافظة القاهرة، وأحمد عصام الدين حلمي، 22 عامًا، وشقيقه إيهاب عصام الدين حلمي، 16 عامًا من مدينة المنصورة، ونزولهم مع مجموعات للشاطئ، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشالهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقلت الجثث للمشرحة، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم الجثامين لذويهم.

وشهد شاطئ النخيل، عددًا كبيرًا من حالات الغرق خلال الأسابيع الأخيرة، أغلبهم من الشباب، على الرغم من الإغلاق والتحذيرات من الدخول إلى المكان، من قبل الأجهزة المعنية.