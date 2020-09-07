صور.. التراس يبحث مع سفير اليابان توطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ماساكى نوكى سفير اليابان فى القاهرة، فى زيارة تعكس قوة الاقتصاد المصرى المتنامى وثقة كبار المستثمرين والشركات العالمية فى كفاءة المؤسسات الوطنية.





بحث اللقاء الإمكانيات التصنيعية بالعربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة اليابانية من خبرات فى مجال الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمى والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وعربات مترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة، ومجالات التصنيع المتعددة.

كما تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات اليابانية وتحديد آليات تعزيز التعاون فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

وأوضح التراس أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وطوكيو، وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدًا تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الإستثمار فى مصر.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لعقد شراكة مع كبريات الشركات اليابانية والتى لنا تعاون متميز معها منذ تأسيس الهيئة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون فى المجال الصناعى بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة فى الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، إلى جانب مناقشة إمكانية اشتراك الشركات اليابانية فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة ومنها تعديل السيارات المتقادمة خصوصًا الميكروباصات وتحويلها إلى سيارات صديقة للبيئة بإستخدام الغاز الطبيعى، مشيدًا بالعربات اليابانية التى تتميز بمواصفات الجودة والمتانة، لافتًا إلى تحقيق السعر المناسب للسوق المصرية وإمكانية التصدير إلى الدول الإفريقية.

Advertisements

من جانبه، أكد سفير اليابان أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات اليابانية، وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، مشيرًا إلى حرص كبرى الشركات اليابانية وتطلعها للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأشاد نوكى بالدور المحورى الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع فى إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتطويرها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الشركات اليابانية متحمسة لعقد الشراكات مع "العربية للتصنيع" لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية فى مجالات الصناعة المتعددة.

وزار سفير اليابان بالقاهرة بزيارة للشركة العربية الأمريكية لصناعة السيارات التابعة للعربية للتصنيع، إذ تفقد الإمكانيات التصنيعية المتطورة بخطوط الإنتاج وأطلع على أحدث المنتجات فى صناعة السيارات والمشروعات المستقبلية.

وأشاد السفير بالقدرات التصنيعية المتطورة بالشركة والتى تضاهى أحدث خطوط الإنتاج العالمية، لافتًا على سبيل المثال أن شركة تويوتا اليابانية العالمية تحرص على الإستثمار فى مصر والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع علما بأن تويوتا لديها اشتراطات صارمة للجودة وهى ما تحقق بالعربية للتصنيع.