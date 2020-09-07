أمل رمزى: مشروع مدينة الجلالة واجهة سياحية جديدة لمصر أمام العالم

قالت أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن مشروع مدينة الجلالة يعد من أهم المشروعات التنموية القومية العملاقة التى أقيمت فى عهد الرئيس السيسى، وأكثر المناطق الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، نظرا لمتمتعها بكل المقومات الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لتكون واجهة وقبلة سياحية جديدة للمصريين والأجانب السائحين.





ولفتت رمزى، فى بيان لها، أن مشروع مدينة الجلالة حقق العديد من الأهداف والفوائد التى عادت بالنفع على الدولة المصرية، وأهمها توفير الآلاف من فرص العمل للشباب مما يحد من الهجرة الغير شرعية التى تحاول الدولة محاربتها من جميع الاتجاهات، وكذلك تحقيق واجهة سياحية أثرت بالإيجاب على معدل تنامى القطاع بصورة ملحوظة، بالإضافة إلى امتلاك المشروع مدينة الجلالة العالمية، وجامعة الملك سلمان، ومنتجعًا سياحيًا يطل على خليج السويس، بالإضافة إلى طريق العين السخنة- الزعفرانة، مما يغنيها بالمقومات الطبيعية السياحية الخلابة.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن جامعتى الملك سلمان، والجلالة للعلوم والتكنولوجيا تقومان على أحدث النظم العلمية والوسائل الحديثة وضمها لكليات متطورة تستهدف تحقيق خطة الدولة نحو التحول الرقمى من خلال وجود كليات وتخصصات غير نمطية، وغير موجودة فى الجامعات الحكومية والخاصة.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع مدينة الجلالة من المشروعات التنموية التى وجهت فيها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية أعين الاهتمام إليها لتصبح فى النهاية مزار سياحى عالمى كبير على أرضا مصريا، يستهدف تحقيق النفع فى عدد من القطاعات وليس السياحة فقط، قائلة: "مدينة الجلالة تحتوى على مدينة طبية عالمية، وأول قرية أوليمبية لإقامة الفعاليات الرياضية للدولة، ومناطق سكنية سياحية".