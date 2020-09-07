وزير التموين: نستهدف زيادة حجم التجارة الداخلية من الناتج المحلى إلى 21%

وأوضح المصيلحى أنه يتم حاليا إنشاء مناطق لوجستية وتجارية فى المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع، خصوصا وأن تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 إلى 15% من سعر المنتج النهائى وأن وجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة مما يساهم فى ضبط الأسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الإثنين، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن المشاركة مع القطاع الخاص يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة، كما أن القطاع الخاص لديه المرونة والحرية فى طرح عروض لصالح المستهلك وبأسعار تنافسية.