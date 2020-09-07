المصيلحى: طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بالمشاركة مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها، وأيضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كل أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكل شرائح المجتمع.





جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الإثنين، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية. ويهدف المشروع إلى رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية. وقال الدكتور إبراهيم عشماوى إن من أهم فوائد المشروع أيضا هو طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص مما يزيد من إيرادات هذه المنافذ، إذ تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات، كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص، كما يحدث فى الدول المتقدمة، إذ تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الأصول الاستهلاكية كما أن الحكومة لديها أيضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق فى أى وقت.

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