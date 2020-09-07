صور.. افتتاح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بمشاركة القطاع الخاص

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الإثنين، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية.





ويبلغ مساحة المنفذ 1000 متر، وهو أحد منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ويعمل بالمنفذ 165 عاملا وتم تطويره بقيمة تقرب من 25 مليون جنيه.

وأكد وزير التموين استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجى من كل السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر، ويصل إلى 6 أشهر لبعض المنتجات.

كما وجه المصيلحى باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك. ومشروع طرح المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين للمشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، كما سيعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلا عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم، ويتم ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى، مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.

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