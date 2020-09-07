أخبار مصرية

الأزهر يوقع برتوكول تعاون مع وزارة الطيران لتسيير رحلات المبعوثين

0 نشر
أ ش أ 2020-09-07 14:29 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وقال الشيخ صالح فى تصريحات على هامش توقيع البروتوكول، اليوم الإثنين، بمقر مشيخة الأزهر: "إن الأزهر يعمل فى جو متناغم مع كل قطاعات الدولة لإظهار ما تقوم به الدولة من تطورات وخدمات لأبناء مصر وضيوفها من العالم كله، مبينا أن هذا التعاون يخدم أبناء الأزهر لتسيير كل الرحلات لهم خارج مصر وداخلها، لنشر رسالة الدين الإسلامى فى كل ربوع العالم".


ومن جهته، أشاد وفد وزارة الطيران بالأزهر الشريف وتوقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين، معربا عن سعادته بتقديم خدماتهم للأزهر الشريف، الذى يقوم بخدمة الدين الإسلامى فى كل أنحاء العالم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأزهر يوقع برتوكول تعاون مع وزارة الطيران لتسيير رحلات المبعوثين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا