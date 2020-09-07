الأزهر يوقع برتوكول تعاون مع وزارة الطيران لتسيير رحلات المبعوثين

وقال الشيخ صالح فى تصريحات على هامش توقيع البروتوكول، اليوم الإثنين، بمقر مشيخة الأزهر: "إن الأزهر يعمل فى جو متناغم مع كل قطاعات الدولة لإظهار ما تقوم به الدولة من تطورات وخدمات لأبناء مصر وضيوفها من العالم كله، مبينا أن هذا التعاون يخدم أبناء الأزهر لتسيير كل الرحلات لهم خارج مصر وداخلها، لنشر رسالة الدين الإسلامى فى كل ربوع العالم".



ومن جهته، أشاد وفد وزارة الطيران بالأزهر الشريف وتوقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين، معربا عن سعادته بتقديم خدماتهم للأزهر الشريف، الذى يقوم بخدمة الدين الإسلامى فى كل أنحاء العالم.