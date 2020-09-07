صور.. قطاع الأعمال والرى تبحثان تذليل العقبات أمام المشروعات المشتركة

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والوفد المرافق له، وبحضور القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، لبحث تذليل العقبات أمام المشروعات ذات الصلة بالوزارتين.





وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات التى تخص مجموعة من المشروعات التى يتم تنفيذها ولها علاقة بوزارة الموارد المائية والرى مثل إصدار الترخيص اللازمة لإقامة مشروع سياحى على جزيرة آمون، المملوكة لشركة إيجوث، والتى منحت حق انتفاع الجزيرة لشركة أوراسكوم، بما لا يخالف قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005، وكذلك مناقشة الرسوم المحددة من وزارة الرى لمرسى إدفو والممنوح حق استغلاله لشركة إيجوث، بالإضافة إلى مناقشة التسوية بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بشأن محطات المصلحة المقامة على أراضى مملوكة للشركة القابضة.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق كذلك بين الوزارتين على إتمام التنسيق بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لإنهاء إجراءات صرف التعويضات المستحقة للشركات لنزع الأراضى التابعة لها لتطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، وذلك فى الإطار القانونى وما تم الاتفاق عليه بين وزارت الرى والنقل وقطاع الأعمال بذات الشأن.



ووجه وزير الموارد المائية والرى بضرورة العمل على تذليل كل العقبات أمام المشروعات الاستثمارية بما يتوافق مع المرجعية القانونية لتحقيق التنمية المنشودة ودعم الاقتصاد القومى.

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام على التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات، وتكاتف وتضافر الجهود لتحقيق الصالح العام والتنمية الاقتصادية، مشيدا بجهود وزارة الرى فى تذليل العقبات أمام المشروعات ذات الصلة مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.