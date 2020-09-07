التعليم: العام الدراسى الجديد لن يتضمن أى تخفيض فى المناهج

وأوضح حجازى، خلال مشاركته فى حلقة نقاشية نظمتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء اليوم، أن العام الدراسى سيشهد الدمج بين التعليم داخل الفصل، والتعليم عن بعد، لتحقيق نواتج التعلم المرجوة، بما سيحقق الجودة، التى تتحقق منها هيئة جودة التعليم.

كانت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ترأست اليوم اجتماعًا، يرافقها الدكتور رضا حجاوى، نائب وزير التعليم، بحضور عدد من قيادات الهيئة، ومديرى المديريات التعليمية والجودة على مستوى الجمهورية، لمناقشة الخطة المقترحة للتقدم للاعتماد من الهيئة للعام الدراسى المقبل 2020/2021 والنقاش حول تحديث اجراءات الاعتماد فى ظل التعليم المدمج او الهجين واجراءات واليات الاعتماد التى تجمع بين الزيارة الفعلية والزيارات الافتراضية.

شارك فى الاجتماع الدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعى، وسعيد صديق، رئيس الادارة المركزية للجودة، والدكتورة راندا حلاوة، مدير الادارة المركزية لإعداد القيادات، والدكتور عطية السيد، مدير ادارة التدريب بالهيئة، والدكتور أسامة صالح مدير ادارة الاعتماد بالهيئة.