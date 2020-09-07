وزارة الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ 78.2%

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية إلى 78.2 % بعد تسجيل 78108 حالة تعافى.
وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 19 حالة جديدة وإنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
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