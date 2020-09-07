الوزراء: الاستجابة لـ 364 استغاثة طبية خلال شهر أغسطس

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب لجنة الإستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى، وما تم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية للتعامل الفورى مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن بكافة انحاء الجمهورية والعمل على علاج غير القادرين علي نفقة الدولة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لتوفير العلاج والخدمة الطبية للمواطنين، وكذا التنسيق التام مع الجهات مقدمة الخدمة، بما يسهم فى الاستجابة لمطالب المواطنين، واحتياجاتهم.

وفى مستهل التقرير الذى تلقاه رئيس مجلس الوزراء، أكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الإستغاثات الطبية، حرص اللجنة على التعامل الفورى مع أى استغاثات يتم رصدها، مشيرًا إلى أنه تم الاستجابة لـ 364 استغاثة خلال شهر أغسطس الماضى، تنوعت حالاتها ما بين عمليات جراحية عاجلة، وزراعة النخاع، وجراحات العظام والعمود الفقري، والجلدية والحروق، والأجهزة التعويضية، والأطراف الصناعية، بالإضافة إلى جراحات العيون وزراعة القرنية، والأمراض النادرة، إلى جانب توفير فصائل الدم والصفائح الدموية، وكذا تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة، والمساهمة في تكاليف الرعايات المركزة والحوادث، وجلسات الجاما نايف لعلاج الأورام، موضحًا أنه تم التواصل مع جميع هذه الحالات، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، حيث صدر بخصوصها "٥١" قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي، مؤكدًا قيام اللجنة بالتواصل المباشر والمستمر مع مختلف الحالات التى تم رصدها، والعمل على تقديم الخدمة المطلوبة، لاسيما في ظل الظروف الصعبة والتداعيات الصحية التي تمر بها البلاد في مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.