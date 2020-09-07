شبانة: تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين

أكد محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ تمهيدا لانعقاد لجنة القيد لجدول المشتغلين، بداية من اليوم ولمدة 3 أيام.
وأضاف شبانة، فى تصريح له، أنه تم نقل عمل اللجنة الى الدور الرابع بالقاعة الكبرى (قاعة حسنين هيكل) حيث يتم تطبيق كل إجراءات الحماية للزملاء الصحفيين بالتباعد الاجتماعى خلال جلوسهم بالقاعة، واستخدام قناع الوجه ومطهرات اليدين، حيث توفر النقابة كل ذلك.
وأضاف شبانة، أن عقد لجنة المشتغلين رغم الظروف الجارية؛ هو واجب قانونى كان يجب إتمامه، وهو ما جعل مجلس النقابة في جلسته الأخيرة، يوافق على انعقادها، وبجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
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