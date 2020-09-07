"التضامن" تطلق مبادرة بـ"الاسمرات" لتنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، عن إطلاق مبادرة بحى الاسمرات لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات ،تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية ،إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا .

وأكدت "القباج " انه سيتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني حى الأسمرات ، وخاصة الشباب والمراهقين ،حيث سيتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات .

واضافت القباج : "تعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بحى الأسمرات ، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما سيتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وتابعت : "كما سيتم انشاء مقر لصندوق مكافحة الإدمان لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لاى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق .

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من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أن المبادرة تتضمن أيضا اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بحي الأسمرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

ولفت الى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وتستهدف في المرحلة الأولى منطقة حي الأسمرات ، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسر به حوالى 12000 أسرة حتى نهاية عام 2019 ،وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس حي الأسمرات بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات.

وأضاف " عثمان " انه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب حي الأسمرات تستهدف 1000 شاب ،بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات" ،وكذلك تنفيذ برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية بالتعاون مع الأندية الكبرى لدعم مشاركة أبناء الحي في الأنشطة الرياضية التوعوية ، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ حملات طرق الأبواب لأول مره تستهدف توعية 12 ألف أسرة بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية