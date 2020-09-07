الحكومة: إصدار 4 قرارات علاج لزراعة النخاع ذات التوافق النصفي.. وعملية تجميل لطفلة التعذيب

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب لجنة الإستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى، وما تم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية للتعامل الفورى مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن بكافة انحاء الجمهورية والعمل على علاج غير القادرين علي نفقة الدولة.

وفي إطار ما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الوزراء مع لجنة من كبار أساتذة زراعة النخاع بمصر في شهر نوفمبر لعام 2019 الخاص بدراسة ومناقشة التحديات التي تعوق حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي والعمل على إيجاد حلول سريعة لها لإنقاذ اكثر من "٢٥٠" حالة سنويًا؛ تم استصدار عدد (٤) قرارات من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة " لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي".

وتطرق التقرير إلى ما تقوم به اللجنة من متابعة باهتمام بالغ لظاهرة التعذيب والعنف ضد الأطفال من خلال رصد الحالات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة حالات العنف الأسري؛ وعليه يتم التنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، والتواصل مع المستشفيات للاطمئنان علي الحالات، والتأكيد علي تقديم الخدمات الطبية اللازمة ومتابعة الحالة الصحية والنفسية للأطفال، ومن هذه الحالات، الاستغاثة المنشورة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعى، للطفلة "أمنية إ" -٩ سنوات- محافظة الغربية، التى يظهر عليها علامات تعذيب بدنى كبيرة وحروق بالغة فى جميع انحاء جسدها ومناطق حساسة، وبالتواصل مع أحد أقارب الطفلة أشار إلى ان الطفلة تعمل بأحد المنازل بالجيزة، وان من تعمل لديهم مارسوا عليها اشكالا كبيرة من العنف الجسدي والتعذيب والحرق، وعليه قام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع ا.د حسن التطاوى، مدير مستشفيات جامعة طنطا، وأفاد بقبول الحالة وتم استقبالها وحجزها بقسم الحروق والتجميل وعمل جميع ما يلزم طبيا حتي تماثلت للشفاء، كما تم اخطار فريق التدخل السريع بالغربية لاتخاذ كافة الإجراءات الاجتماعية مع الطفلة.