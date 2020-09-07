الرعاية الصحية: ضم 6 ماكينات غسيل كلوي بمستشفى النصر ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، آداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، عن بدء فعاليات إفتتاح وحدة الكلى للأطفال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد. يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات الطبية للمنتفعين داخل محافظتهم دون الحاجة للسفر وتلقي الخدمة الطبية خارج المحافظة. وتضم وحدة الغسيل الكلوي التي تخدم أهالي وأطفال بورسعيد من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة(٦) ماكينات غسيل كلوي ، وجاءت إقامة هذه الوحدة استجابة لأهالي بورسعيد باقامتها داخل المحافظة مما يجنبهم عناء ومشقة السفر للمحافظات المجاورة لعمل الغسيل الكلوي لأطفالهم. وقام بتدشين الوحدة كل من اللواء عادل الغضبان "محافظ بورسعيد"، الدكتور هاني راشد "نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية"، والدكتور أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية"، والدكتور محمد فهيم موسى "مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الطبية والعلاجية"، و الدكتور عادل تعيلب "مدير فرع الهيئة ببورسعيد".

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