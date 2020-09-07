بإنتاج يصل لـ 5 ملايين طن..الفلاحين: نكتفى ذاتيا من الألبان

وأكد أننا نستورد نحو 170 ألف طن من ألبان البودرة، مضيفا أن إنتاج صغار مربين الماشية يمثل نحو 90% من إنتاج الألبان في مصر.

وأضاف "نقيب الفلاحين" أنه لتحقيق هذه الأهداف علينا وضع خطة مستقبلية لتحسين جودة السلالات المصرية من الجاموس والأبقار الحلابة لزيادة الإنتاجية، كما يجب الحد من استيراد الألبان البودرة والاتجاه إلى تصنيعها محليا لدعم المنتجين المحليين وإضافة قيمة اقتصادية إضافية لهولاء المنتجين لزيادة المكاسب وتشجيع العاملين بهذا القطاع المهم وخلق فرص عمل جديدة.



وناشد بضرورة تشديد الرقابة على الألبان ومنتجاتها لمحاربة غش الألبان بجميع صورها، موضحا أن سعر كيلو اللبن السائب لا يتعدى 12 جنيها للكيلو فيما يصل كيلو اللبن المعبا إلى 17 جنيها ويصل سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 2.5 جنيه والكبيرة إلى 3.50 جنيه وتصدر مصر بنحو 24.3 مليون دولار سنويا.

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