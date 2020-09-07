بإنتاج يصل لـ 5 ملايين طن..الفلاحين: نكتفى ذاتيا من الألبان

وأضاف "نقيب الفلاحين" أنه لتحقيق هذه الأهداف علينا وضع خطة مستقبلية لتحسين جودة السلالات المصرية من الجاموس والأبقار الحلابة لزيادة الإنتاجية، كما يجب الحد من استيراد الألبان البودرة والاتجاه إلى تصنيعها محليا لدعم المنتجين المحليين وإضافة قيمة اقتصادية إضافية لهولاء المنتجين لزيادة المكاسب وتشجيع العاملين بهذا القطاع المهم وخلق فرص عمل جديدة.
وناشد بضرورة تشديد الرقابة على الألبان ومنتجاتها لمحاربة غش الألبان بجميع صورها، موضحا أن سعر كيلو اللبن السائب لا يتعدى 12 جنيها للكيلو فيما يصل كيلو اللبن المعبا إلى 17 جنيها ويصل سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 2.5 جنيه والكبيرة إلى 3.50 جنيه وتصدر مصر بنحو 24.3 مليون دولار سنويا.
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وأكد أن إنتاج المزارع الكبيرة المنظمة لا يتعدى 10% من الإنتاج الكلي إلا أن الفوائد التي تعود على أغلبية المنتجين من صغار المربين فوائد قليلة للغاية لغياب القيمة المضافة لمنتجاتهم وعشوائية طرق التسويق مما يجعلهم يبيعون ألبانهم سائلة بأبخس الأسعار.
وطالب مراكز لتجميع الألبان بالقرى لحماية صغار المنتجين من استغلال التجار وتسهيل إنشاء المزارع المتوسطة النظامية لشباب الفلاحين مع زيادة أعداد سلالات الماشية الحلابة ذات المواصفات الممتازة وكثيرة الإنتاجية وتوفير الدعم الإرشادي والمادي لمنتجي الألبان، فضلا عن وضع الخطط اللازمة لتنظيم هذا القطاع المهم في كل مراحلة من الإنتاج إلى التسويق والتصنيع.
وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
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