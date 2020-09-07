الحكومة: إجراء 60 عملية لأطفال مولودين بعيوب خلقية في القلب

كما قامت لجنة الاستغاثات الطبية برصد ما يقرب من ٢٥ حالة استغاثة خاصة باشتباه ومصابي فيروس كورونا حيث تم التنسيق ما بين لجنة الاستغاثات الطبية والمكتب الاعلامي بوزارة الصحة وغرفة عمليات إدارة الأزمة بوزارة الصحة ووكلاء الوزارة ومديري الطواريء ومسئولي الطب الوقائي بالمحافطات، حيث تم التعاون لتوجيه الحالات الي أقرب مستشفيات فرز وعزل وذلك لتقييم الحالات وعمل التحاليل والأشعة اللازمة وإجراء المسحات وتوفير العلاج اللازم وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة؛ كما تم التنسيق لحجز حالات كورونا الإيجايبة الحرجة بغرف ورعايات مستشفيات العزل.
كما رصدت اللجنة عددًا من المنشورات الكاذبة علي صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى استغلال صور لأطفال مرضي وجمع مبالغ مالية للمساعدة في إجراء عمليات جراحية وجارٍ التعامل معها قانونيًا؛ وفي هذا الصدد تناشد لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء جميع المواطنين بالتأكد أولًا من صحة مثل هذه المنشورات والإستغاثات؛ وإرسال أي منشور يهدف إلي جمع أموال استغاثات طبية إلي الجهات الحكومية المختصة.
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