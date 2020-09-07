نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صحة البرلمان" تطالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع عودة العام الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن عودة وانطلاق العام الدراسي ضرورة لصالح المنظومة التعليمية ولمستقبل الطلاب، مناشدًا المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن تتضمن خطة الحكومة للعام الدراسي الجديد ضوابط لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بما يحقق الاجراءات الاحترازية للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف "أبو العلا" في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الاثنين، أن الحكومة كان لها تجربة لاقت تقدير الجميع فى إجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بضوابط وإجراءات نجحت فيها علي أرض الواقع ومرت بسلام دون تداعيات صحية سلبية، رغم كل التحديات التي واجهتها.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لابد وأن تتم بخطة متضمنة ضوابط وإجراءات احترازية تمكن الطلاب من الحصول علي العلم بدون أي تداعيات صحية سلبية، خاصة أن ساحات التعليم دائما ما تكون إطار للتجمعات، ومن ثم التوعية بأهمية تلك الإجراءات من تباعد ونظافة شخصية وقياسات مستمرة لدراجات الحرارة لابد أن تكون من أولويات الإدارات التعليمية والمدارس علي مستوي الجمهورية.

وأختتم عضو مجلس النواب، حديثه بالتأكيد علي الجانب التوعوي من وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، وأيضا الأسرة التى من المنتظر أن يكون عليها دور كبير فى تحقيق جانب كبير من هذه الإجراءات.

أخر إحصائيات فيروس كورونا

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"،.و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".المتاح على الهواتف