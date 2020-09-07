نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظا في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من الخروج من المنزل حيث تصل نسبة الرطوبة الي 85% وترتفع عن معدلها الطبيعي، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت الهيئة الي أن البلاد تشهد اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن جنوب وشمال الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية 30% على مناطق متفرقة جنوب سيناء بينما تكون متوسطة 20% علي شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية اما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية

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وعن درجات الحرارة غدا الثلاثاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.

تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.