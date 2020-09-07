نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذه الأسباب تعيق الوصول إلى تسجيل "صفر" إصابات بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع قدوم فصل الشتاء تزداد فرص الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد صرح مسئولون لجنة مكافحة فيروس كورونا أن وصول لحالة صفر في الوقت الرهن أمر غاية في الصعوبة وكاد يكون مستحيلا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز اسباب التي تعوق الوصول للحالة الصفر:

فصل الشتاء:

أوضح الأطباء أنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا مع قدوم فصل الشتاء والخريف، حيث يستطيع الجو البارد أن يعزز من نمو وانتشار الفيروس.

إرتداء الكمامة:

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن هناك شعور زائف لدي المواطنين بسيطرة علي فيروس كوفيد-١٩، وهو الامر الذي أدي الي تخلي الكثيرين عن إرتداء الكمامة مما يتسبب في زيادة عدد الإصابات بالفيروس.

التباعد الاجتماعي:

أشارت الدكتورة هالة الزايد وزيرة الصحة والسكان الي وجود عادات خاطئة يتابعها المواطنين بما فيها التجمعات العائلية في المناسبات، مما يؤدي الي تفاقم الأوضاع ووجود زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية:

حذرت منظمة الصحة العالمية من تخلي عن تطبيق الإجراءات الاحترازية مثل التعقيم وغسل اليدين لاسيما الدول التي تشهد تناقص في اعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف