نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث أثري يكشف أسرار شارع "الركبية".. أصل التسمية وتطور العمران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارع الركبية يُعد أحد أهم شوارع القاهرة القديمة وأكثرها عراقة وأهمية تاريخية حيث كان هذا الشارع امتداداً طبيعيًا وهندسيًا لشارع القصبة العظمى والذى يمثل محور النشاط السكني والاقتصادي والتجاري والحرفي.

والركبية هم الذين تخصصوا فى صناعة ركاب الخيل – وهي الحديدة التى توضع أسفل السرج ويضع الفارس عليها قدمه، ونظراً لما كان عليه خط الركبية من اتساع ومن شهرة واسعة فقد تركز عدد كيبر من الحوانيت المتخصصة فى صناع الركاب فيه بل وقامت أسواق رائجة متخصصة فى الركبية، كما أن مهنة الركبية احترفها عدد كبير من المصريين وعملوا بها وعمل بها السادة الأشراف أيضاً بل واشتغل بها بعض المغاربة.

فلم يقتصر خط الركبيين على سكنى أهل الحرفة والمعلمين منهم وإنما كان موطناً وسكناً لكثير من الأمراء والأعيان والقضاة الذين انتشرت بيوتهم وقصورهم بهذا الخط علاوة على الكثير من أهل العلم والشيوخ فأصبحت الركبية منطقة جذب وازدحام بالسكان.