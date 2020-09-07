بشرى سارة للمصريين فى الخارج بشأن بطاقات الرقم القومى

وأوضح هاشم أن البعثات الدبلوماسية ستقوم بدورها بموافاة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتلك الاستمارات من خلال الحقائب الدبلوماسية، على أن يتم تجديد البطاقات وإعادتها إلى البعثات فى الخارج لتسليمها للمواطنين استنادًا إلى قاعدة بيانات الرقم القومى المُسجلة عند إصدار بطاقة الرقم القومى لأول مرة، علمًا بأنه جار التنسيق مع وزارة الداخلية للاتفاق على كيفية تنفيذ المُقترح، وسيتم موافاة البعثات فى الخارج بموعد بدء التنفيذ ليتسنى لهم اتخاذ اللازم.
وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير الخارجية بقيام القطاع القنصلى بالوزارة ببحث كل السبل المُمكنة للتخفيف من تبعات وتداعيات جائحة كورونا على المواطنين المصريين فى الخارج، وتأثيرها على إيفاد لجان استخراج بطاقات الرقم القومى لأبناء الجالية المصرية المتواجدين فى دول العالم المختلفة بما يؤثر على إمكانية إنهاء معاملاتهم القنصلية فى الخارج، وكذا على إمكانية مُشاركتهم فى الاستحقاقات الانتخابية المُختلفة خلال الفترة المقبلة، وفى إطار التعاون المُثمر والفعال بين وزارتى الخارجية والداخلية للتسهيل على المواطنين المُقيمين فى الخارج من أجل تجديد بطاقات الرقم القومى.
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