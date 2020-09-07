فيديو.. التنمية المحلية: إزالة أكثر من 14 ألف حالة تعد على أملاك الدولة

وأوضح قاسم فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أن الدولة المصرية متمثله فى قوات إنفاذ القانون بالمحافظات والواحدات التنفيذية المحلية، استردت ما يقارب من 3.8 مليون متر مربع من أملاك الدولة المتعدى عليها بالمحافظات، مشيرا إلى أن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قام بالتنسيق مع مديرى الأمن والمحافظين بضرورة الحفاظ على الأراضى المستردة وعدم التعدى عليها مرة أخرى للاستفادة منها فى المستقبل وفقا لمخططات الدولة.

وأضاف الدكتور خالد قاسم أنه تم إزالة 4632 حالة تعد على الإراضى الزراعية، بما يعادل 211 ألف و729 فدانا.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن أكثر المحافظات التى تصدرت استردات أملاك الدولة المنيا بما يعادل 129 ألف و772 فدانا، يأتى بعدها مطروح بـ62 ألف 546 فدانا، موضحا أن الوزارة تعمل مع المحافظين ومديرى الأمن وكافة الجهات المسؤلة بناء على تعليمات الرئيس للحفاظ على تلك الاراضى عقب استردادها.