وأوضح قاسم فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أن الدولة المصرية متمثله فى قوات إنفاذ القانون بالمحافظات والواحدات التنفيذية المحلية، استردت ما يقارب من 3.8 مليون متر مربع من أملاك الدولة المتعدى عليها بالمحافظات، مشيرا إلى أن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قام بالتنسيق مع مديرى الأمن والمحافظين بضرورة الحفاظ على الأراضى المستردة وعدم التعدى عليها مرة أخرى للاستفادة منها فى المستقبل وفقا لمخططات الدولة.
وأضاف الدكتور خالد قاسم أنه تم إزالة 4632 حالة تعد على الإراضى الزراعية، بما يعادل 211 ألف و729 فدانا.
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن أكثر المحافظات التى تصدرت استردات أملاك الدولة المنيا بما يعادل 129 ألف و772 فدانا، يأتى بعدها مطروح بـ62 ألف 546 فدانا، موضحا أن الوزارة تعمل مع المحافظين ومديرى الأمن وكافة الجهات المسؤلة بناء على تعليمات الرئيس للحفاظ على تلك الاراضى عقب استردادها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو.. التنمية المحلية: إزالة أكثر من 14 ألف حالة تعد على أملاك الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.