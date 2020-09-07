الزراعة: السيسى وجه بمضاعفة التمويل المتاح لمشروع البتلو بـ2 مليار جنيه

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومى للبتلو بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادى واجتماعى مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم وبذلك يصبح إجمالى التمويل 4 مليارات جنيه.





وأضاف القصير، وفقا لبيان صحفى، اليوم الإثنين، أن مجلس إدارة المشروع وافق فى جلسته الأخيرة على تمويل جديد للبتلو بـ 936 مليون جنيه يستفيد منها 5255 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 64694 رأس ماشية لتسمينهم ضمن المشروع القومى للبتلو.

وتابع: بالتالى يصبح إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 2 مليار وستمائة وأربعة وعشرون مليون جنيه، لأكثر من 15300 مستفيد، ولتمويل حوالى 183 ألف رأس ماشية، الأمر الذى يؤكد على نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه سواء فى توفير اللحوم الحمراء وثبات الأسعار وأيضا تحسين مستوى المربين وتوفير فرص عمل للمواطنين فى المناطق الريفية والأكثر احتياجا.

وأكد أن إقبال المربين غير المسبوق على الاستفادة من تسمين العجول ضمن المشروع القومى للبتلو سواء المحلية أو المستوردة المحسنة وراثيا سريعة النمو بقرض قصير الأجل "6 أشهر" وبفائدة فقط 2.5% واستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب يسهم فى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى أو أسعار اللحوم الحمراء.