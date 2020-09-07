وزير الخارجية لنظيره المغربى: موقف مصر يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها

وأوضحت وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، أن ذلك اتصالاً بالحرص المتبادل على التنسيق وبذل الجهود المشتركة من أجل دفع جهود التسوية السياسية فى ليبيا.

وأعرب الوزير شكرى لنظيره المغربى، عن التقدير لحرصه على مواصلة وتكثيف هذا التنسيق والإحاطة بآخر المُستجدات المُتصلة بالجهود التى بذلها المغرب فى هذا الصدد.

وصرَّح أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال الاتصال على موقف مصر الثابت من دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسى توافقى يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبى نحو الأمن والاستقرار وصون مُقدرات الشعبى الليبى الشقيق وموارده، ويُسهم فى مواجهة جميع مظاهر الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية الهدّامة، وهو ما عكسه بوضوح إعلان القاهرة وترحيب مصر بمبادرات التهدئة.

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كما بحث الوزيران المساعى الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار والتحرك قدمًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة فى البلاد.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما وتكثيف اتصالاتهما بالدوائر السياسية الفاعلة على الساحة الليبية وكذلك الشركاء الدوليين ومبعوثة الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا بالاتحاد الإفريقى، وكذلك فى إطار الجامعة العربية اتصالاً بقرب انعقاد مجلس الجامعة.