بفوائد 2.5%.. وزير الزراعة: إقبال غير مسبوق على مشروع تسمين العجول

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم وبذلك يصبح اجمالي التمويل 4 مليارات جنيه.

وأضاف القصير ، خلال تصريحات له اليوم ، ان مجلس إدارة المشروع وافق في جلسته الاخيرة على تمويل جديد للبتلو بـ 936 مليون جنيه يستفيد منها 5255 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 64694 رأس ماشية لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو .

يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 2 مليار وستمائة وأربعة وعشرون مليون جنية لأكثر من 15300 مستفيد، ولتمويل حوالى 183 ألف رأس ماشية الامر الذي يؤكد على نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه سواء فى توفير اللحوم الحمراء وثبات الاسعار وايضا تحسين مستوى المربين وتوفير فرص عمل للمواطنين في المناطق الريفية والاكثر احتياجا.

وأكد أن إقبال المربين غير المسبوق على الإستفادة من تسمين العجول ضمن المشروع القومى للبتلو سواء المحلية أو المستوردة المحسنة وراثيا ًسريعة النمو بقرض قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% وإستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب يسهم في توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء.