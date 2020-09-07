«الفلاحين»: السيسي يصر على تنمية زراعية حقيقية في جميع نواحي القطاع

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصر على تنمية زراعية حقيقية فى جميع النواحي الزراعية، إذ إن له الفضل الكبير فى الحفاظ على الرقعة الزراعية بمصر، وهذا نابع من إيمانه بأهمية القطاع الزراعى فى الأمن الغذائي والاقتصادي.

وكشف "أبو صدام" فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، عن بعض مجهودات الرئيس فى الحفاظ على الرقعة الزراعية والتى من أهمها استصلاح الـ 1.5 مليون فدان، كما أمر بتغليظ العقوبات على المعتدين على الأراضي الزراعية بشتى الطرق، ولم يتهاون فى حق الأراضي الزراعية.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن القيادة السياسية تسعى إلى التوسع الرأسي عبر زيادة المحاصيل لنفس الرقعة الزراعية، وظهر ذلك فى استنباط محاصيل جديدة، موضحا أن الرئيس وجه بتسهيل تقنين الأراضي الزراعية حتى وصلت المساحة إلي 10.5 مليون فدان.

ولفت إلي أن الرئيس منح الفلاحين أكثر من 3 ملايين فدان، كما تم تغيير نظم الزراعة فتمت زراعة الصوب والزراعة المحمية، فضلا عن تحويل نظم الرى التقليدية إلي النظم الحديثة كما تم الاتجاه نحو تبطين الترع مما يرشد من استهلاك المياه.

وأكد أن إنشاء الصوامع التى أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على زيادة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، معلقا "تصدير أكثر من 4 ملايين طن من المحاصيل الزراعية يشير إلي أن القطاع الزراعى فى مصر بخير"، مناشدا الحكومة تسهيل القروض خاصةً صغار الفلاحين.