التنمية المحلية: أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات فى رخص البناء الجديدة

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللجنة المسئولة عن اشتراطات البناء، تعمل على دراسة الشروط الخاصة بالجراجات وتنتهى منها خلال أسبوعين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن المحافظات واللجنة ستبدأ موافقاتها على الشروط التى وضعتها الوزارة لضبط البناء، بمجرد انتهاء 3 محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية من دراسة المقترحات التى ناقشتها اللجنة، وسيتم عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.

وكانت قد ناقشت اللجنة المسئولة عن وضع اشتراطات البناء، المقترحات خاصة بأكواد الجراجات، حيث تم التأكيد على توفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ضرورة تشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعى، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من أجل تقليل مشكلة الازدحام المرورى بالمحاور والطرق، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.

وأكدت اللجنة أن مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، سيتم تعميمها على المدن الكبرى بالمحافظات، حيث ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات.