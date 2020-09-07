وزارة الإعلام: أول اجتماع للجنة تحكيم مبادرة سفراء الإعلام الجديد غدا

أعلنت وزارة الدولة للإعلام أن لجنة التحكيم الخاصة بمبادرة سفراء الإعلام الجديد ستعقد أول اجتماع لها غدا /الثلاثاء/، لاختيار أفضل الأفكار المقدمة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، على أن يتم إعلان النتائج قريبا.
وتتكون لجنة التحكيم من تيمور عثمان مصور وقائد إبداعي بشركة (The Brand Bees)، ونسمة الشاذلي مؤسسة وكالة (ستاردست) للعلاقات العامة ومؤلفة أغاني ومنتجة تنفيذية، وعثمان بدران مستشار تسويق ومؤسس شركة (The Brand Bees).
وأفادت الوزارة بأن الهدف من المبادرة هو تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.
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