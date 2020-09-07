نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيدات الأوليات بـ13 دولة يوجهن التهنئة لـ"قلج" لاختيارها ضمن الأكثر تأثيرا بأفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت 13 سيدة من السيدات الأفريقيات الأول التهنئة الى المصرية د. رشا قلج الرئيس التنفيذى لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية لأختيارها ضمن قائمة السيدات الأكثر تأثيرا فى أفريقيا لعام 2020 وهى المرة الثانية التى تحصل فيها على هذا اللقب بعد اختيارها عام 2019 من قبل مجلة "نيو أفريكان" البريطانية.

وأثنت السيدات على دور قلج الفعال والجاد للعمل على تنمية الرعاية الصحية فى أفريقيا وتدريب الكوادر الطبية حيث نجحت فى توفير برامج تدريب لأكثر من ألف طبيب أفريقي يمثلون 35 دولة على تخصصات لم تكن موجودة فى الكثير من الدول الأفريقية كأطباء متخصصين فى علاج السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكرى والعقم والصحة الأنجابية.