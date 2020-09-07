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البنك المركزي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن الدولار

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أيمن النجار 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - كشف منذ قليل البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي قد ارتفع إلى 38.366 مليار دولار مع نهاية شهر أغسطس الماضي 2020 مقارنة بنهاية شهر يوليو والذي سجل فيه 38.315 مليار دولار، حيث أنه بذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع بنحو 51 مليون دولار، مما يُسعد العديد من المصريين لاسيما أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي يُساعد على استقرار السوق وتلبية جميع متطلباته من السلع المستوردة بسهولة ويسر.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري

وتستورد الدولة المصرية بما يُعادل متوسط 5 مليارات دولار في الشهر الواحد من المنتجات والسلع من الخارج بإجمالي 55 مليار دولار في السنة، وبذلك فإن المتوسط الحالي للاحتياطي في مصر يكفي  لنحو ثمانية أشهر من السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

البنك المركزي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن الدولار

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البنك المركزي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن الدولار

والجدير بالذكر أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر يؤمن السلع والمنتجات الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج خلال الفترة القادمة، وتحاول الدولة المصرية خلال هذه الفترة رفع الاحتياطي الأجنبي في مصر.

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ويرتفع الاحتياطي الأجنبي في مصر بفضل تدفق أموال العاملين في الخارج، وزيادة الاستثمارات في الدولة المصرية بالإضافة إلى تنشيط السياحة وغيرها، وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في المركزي بفصل السياسات الحكيمة للبنك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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