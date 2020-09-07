ضحى بحياته.. محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الشرطة ببنها

قدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، واجب العزاء لأسرة الشهيد أمين الشرطة أشرف غريب السويد، إثر تعرضه لإطلاق نار من مجهولين، خلال مهمة أمنية لحراسة سيارة نقود خاصة بالبريد المصرى، فى أثناء توجه السيارة إلى قرية الرملة بمركز بنها.





حيث قدم المحافظ، وفقا لبيان صحفى، واجب العزاء لأسرة الشهيد راجيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وأكد أن الشهيد كان مثالا للشجاعة والإقدام ونموذجا وفخرا لأبناء القليوبية جميعا ولرجال الشرطة الشرفاء، حيث ضرب أروع المثل فى التفانى فى العمل وأداء الواجب بكل أمانة، مشيرا أن أجهزة الأمن تكثف من جهودها، وتجرى تحقيقات مكثفة للكشف عن الجناة وضبطهم لينالوا جزاء ما ارتكبوه من جرائم فى حق الوطن.

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