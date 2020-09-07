محافظ الفيوم : الاستعانة بوحدة التغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، مع مسؤولى وحدة التغيرات المكانية بجميع مراكز المحافظة، والتخطيط العمرانى لمناقشة آليات رصد مخالفات البناء ومتابعة اللجان الفرعية بالقرى لتطبيق قانون التصالح، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد.
وأشار الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ وجه خلال الاجتماع مسؤولى وحدة التغيرات المكانية بالمراكز، بالتنسيق مع اللجان التى تم تشكيلها بالقرى لرصد وحصر المنشآت القائمة بالفعل من مبانٍ وملاعب ومحال تجارية أو أى تعديات أخرى داخل وخارج الحيز العمرانى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل تغطى جميع قرى المحافظة، وتشمل كل مجموعة عمل رئيس الوحدة المحلية، ورئيس القسم الهندسى بالوحدة، ومدير الجمعية الزراعية، وممثلين عن إدارات التفتيش المالى والإدارى، والتخطيط العمرانى، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة بالمحافظة.
وأضاف أن المحافظ، وجه مهندسى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى، ومسؤولى وحدة التغيرات المكانية بالمراكز بفحص جميع مخالفات البناء ومطابقتها على أرض الواقع مع خرائط المساحة العسكرية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديث وحدة التغيرات المكانية الى وحدة نظم معلومات جغرافية تشمل جميع البيانات والإحصائيات بالمحافظة، للمساهمة فى وضع خطة متكاملة للتنمية.
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