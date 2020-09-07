محافظ الفيوم : الاستعانة بوحدة التغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، الاستعانة بوحدة التغيرات المكانية بمجالس المدن، لرصد مخالفات البناء التى وقعت بجميع مراكز وقرى المحافظة منذ عام 2008 حتى الآن.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، مع مسؤولى وحدة التغيرات المكانية بجميع مراكز المحافظة، والتخطيط العمرانى لمناقشة آليات رصد مخالفات البناء ومتابعة اللجان الفرعية بالقرى لتطبيق قانون التصالح، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأشار الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ وجه خلال الاجتماع مسؤولى وحدة التغيرات المكانية بالمراكز، بالتنسيق مع اللجان التى تم تشكيلها بالقرى لرصد وحصر المنشآت القائمة بالفعل من مبانٍ وملاعب ومحال تجارية أو أى تعديات أخرى داخل وخارج الحيز العمرانى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل تغطى جميع قرى المحافظة، وتشمل كل مجموعة عمل رئيس الوحدة المحلية، ورئيس القسم الهندسى بالوحدة، ومدير الجمعية الزراعية، وممثلين عن إدارات التفتيش المالى والإدارى، والتخطيط العمرانى، والمتابعة الميدانية، والمتابعة المميكنة بالمحافظة.

وأضاف أن المحافظ، وجه مهندسى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى، ومسؤولى وحدة التغيرات المكانية بالمراكز بفحص جميع مخالفات البناء ومطابقتها على أرض الواقع مع خرائط المساحة العسكرية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديث وحدة التغيرات المكانية الى وحدة نظم معلومات جغرافية تشمل جميع البيانات والإحصائيات بالمحافظة، للمساهمة فى وضع خطة متكاملة للتنمية.