اعتماد 89 خطيب مكافأة جدد من المحالين للمعاش بالأوقاف والأزهر

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة الجدد من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استخراج تصريح خطابة لهم، وعددهم 89 خطيبًا.





وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن ذلك يأتى فى إطار منهج وزارة الأوقاف وحرصها على نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة. لمعرفة أسماء الخطباء الجدد من هنا

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