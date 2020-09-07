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اصحى ليغفلونا.. الصياد عن دعوات محمد على: استجاب لها 14 واحد وكيس مولتو 

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كريم شعبان 2020-09-07 18:15 0 تبليغ

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وقال صياد: "الهارب محمد على خرج علينا بفيديو جديد يدعو فيه للتظاهر يوم 20 سبتمبر، كما دعا فى السابق إلى 5 ثورات لكنهم فشلوا"، وتابع ساخرا: "آخر دعوة استجاب لها 14 واحد وكيس مولتو".

وأضاف صياد، أن محمد على دعا المواطنين للنزول للاعتراض على قانون المبانى، مشيرا إلى أن هذه المبانى أقيمت على أراضى تملكها الدولة، بالإضافة إلى إقامتها على أراضى زراعية، بالإضافة إلى أنها غير مرخصة.

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وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية استغلوا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة عن الإصلاح ودشنوا هاشتاج "مش عايزينك"، موضحا أنه بتتبع هذا الهاشتاج اتضح أنه خارج من تركيا وقطر وبعض الدول العربية، وبالتالى يتم ترويجه عن أن هذا رأى المصريين، وهذا غير صحيح.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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