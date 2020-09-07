وقال صياد: "الهارب محمد على خرج علينا بفيديو جديد يدعو فيه للتظاهر يوم 20 سبتمبر، كما دعا فى السابق إلى 5 ثورات لكنهم فشلوا"، وتابع ساخرا: "آخر دعوة استجاب لها 14 واحد وكيس مولتو".
وأضاف صياد، أن محمد على دعا المواطنين للنزول للاعتراض على قانون المبانى، مشيرا إلى أن هذه المبانى أقيمت على أراضى تملكها الدولة، بالإضافة إلى إقامتها على أراضى زراعية، بالإضافة إلى أنها غير مرخصة.
وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية استغلوا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة عن الإصلاح ودشنوا هاشتاج "مش عايزينك"، موضحا أنه بتتبع هذا الهاشتاج اتضح أنه خارج من تركيا وقطر وبعض الدول العربية، وبالتالى يتم ترويجه عن أن هذا رأى المصريين، وهذا غير صحيح.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اصحى ليغفلونا.. الصياد عن دعوات محمد على: استجاب لها 14 واحد وكيس مولتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.