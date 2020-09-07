القوات المسلحة تشارك فى تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ

وبحسب بيان للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، اتخذت العناصر جميع إجراءات اليقظة والاستعداد العالى بنطاق محافظات الجمهورية المقرر أن تجرى بها جولة الإعادة، لمتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الإنتخابية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية.
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