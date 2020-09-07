الأوقاف: تجديد تكليف 73 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين فى استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة، وعددهم 73 خطيبًا.





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