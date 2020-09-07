أخبار مصرية

الصور الأولى لـ رمضان صبحي بقميص بيراميدز في الدفاع الجوي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

Advertisements

كشف نادى بيراميدز، عن ألبوم صور التقطه رمضان صبحى جناح الفريق الجديد، فى ملعب الدفاع الجوى، على هامش كواليس برومو الإعلان الذى قام بتصويره يوم الأربعاء الماضى، قبل إعلان الفريق السماوى عن إتمام الصفقة بشل رسمى.

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي، رسميًا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز فيديو تشويقي صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبًا في صفوف النادي.

وكان رمضان صبحى إجتاز الكشف الطبى الذى خضع له أمس، الأحد، فى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل إعلان بيراميدز عن إتمام الصفقة بشكل رسمى، بعد أن نجحت الإدارة فى التعاقد مع اللاعب والتوصل لإتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لاسيما وأن رمضان فضل الانضمام لصفوف الفريق السماوى، رافضًا عرض النادى الأهلى.

ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3  ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.

رمضان صبحى (1)

 

رمضان صبحى (2)

 

رمضان صبحى (3)

 

Advertisements
رمضان صبحى (4)

 

رمضان صبحى (5)

 

رمضان صبحى (6)

 

رمضان صبحى (7)

 

رمضان صبحى (8)

 

رمضان صبحى (9)

 

رمضان صبحى (10)

 

رمضان صبحى (11)

 

رمضان صبحى (12)

 

رمضان صبحى (13)

 

رمضان صبحى (14)
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الصور الأولى لـ رمضان صبحي بقميص بيراميدز في الدفاع الجوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا