أخبار مصرية

القوات المسلحة تشارك فى تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت القوات المسلحة في بيان لها عن مشاركتها فى تأمين جولة الإعادة من إنتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وكثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كاحتياطيات قريبة وبعيدة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين والتصدى لأى عدائيات محتملة وإتخذت كافة إجراءات اليقظة والاستعداد العالى بنطاق محافظات الجمهورية، المقرر أن تجرى بها جولة الإعادة لمتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تشارك فى تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا