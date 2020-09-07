القوات المسلحة تشارك فى تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020

أعلنت القوات المسلحة في بيان لها عن مشاركتها فى تأمين جولة الإعادة من إنتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وكثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كاحتياطيات قريبة وبعيدة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين والتصدى لأى عدائيات محتملة وإتخذت كافة إجراءات اليقظة والاستعداد العالى بنطاق محافظات الجمهورية، المقرر أن تجرى بها جولة الإعادة لمتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية.
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