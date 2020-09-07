الصحفيين تعقد أول جلسة للمتقدمين للنقل لجدول المشتغلين

تعقد لجنة التمرين بنقابة الصحفيين مساء اليوم ، أول جلسة للمتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين للذين اكملوا المدة القانونية .

اكد محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية تمهيدا لانعقاد لجنة القيد بداية من اليوم ولمدة ثلاث ايام لجدول المشتغلين .

واضاف شبانة فى تصريح له انه تم نقل عمل اللجنة الى الدور الرابع بالقاعة الكبرى ( قاعة حسنين هيكل ) حيث يتم تطبيق كل إجراءات الحماية للزملاء الصحفيين بالتباعد الاجتماعى خلال جلوسهم بالقاعة واستخدام قناع الوجه ومطهرات اليدين حيث توفر النقابة كل ذلك .

واضاف شبانة ان عقد لجنة المشتغلين رغم الظروف الجارية هو واجب قانونى كان يجب اتمامه وهو ما جعل النقابة بجلسته الأخيرة يوافق على انعقاد اللجنة وبجميع الإجراءات الإحترازية اللازمة .