نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح أغنيته الجديدة "يا حبيبى" عبر صفحته على إنستجرام. نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها احتفالًا بوصول عدد متابعيها إلى مليون متابع على إنستجرام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام "إنستجرام". نشر اللاعب عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا، صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد رمضان يحتفل بتصدر يا حبيبي تريند مصر والعالم.. مليون متابع لـ ريهام سعيد على إنستجرام..عصام الحضري يسخر من اختفاء كأس أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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