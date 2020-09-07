نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاقها.. اعرف محافظات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينطلق ماراثون جولة الإعادة في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، غدًا الثلاثاء، داخل مصر، ويتنافس في جولة الإعادة على المقاعد الفردي، 7 أحزاب و16 مرشحا مستقلا، يخوضون معركة على 26 مقعدا في 14 محافظة.
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية المحافظات المقرر إجراء جولات إعادة بها وعدد المرشحين والأحزاب التابعة لهم وجاءت كالتالي:
- القليوبية
مرشح الشعب الجمهوري ومستقل.
- المنوفية
مرشحان لمستقبل وطن ومرشح النور وآخر مستقل.
- كفر الشيخ
مرشحان لمستقبل وطن وآخرين للنور.
- الجيزة
مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل.
- بني سويف
مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل.
- أسيوط
3 مرشحين لمستقبل وطن و3 آخرين مستقلين.
- سوهاج
5 مرشحين لمستقبل وطن و2 حماة الوطن و2 مستقل ومرشح الاتحاد.
- مطروح
مرشح مستقبل وطن وآخر النور.
- الأقصر
مرشحان لمستقبل وطن وآخرين مستقلين.
- أسوان
مرشحان لمستقبل وطن وآخرين مستقلين.
- دمياط
مرشح لمستقبل وطن وآخر الحركة الوطنية.
- بورسعيد
مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل
- الإسماعيلية
مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل.
- قنا
مرشحان لمستقبل وطن وآخر للشعب الجهوري ومرشح لحماة الوطن وآخر المؤتمر ومرشح مستقل.
كانت انطلقت أول أيام جولة الإعادة لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، الأحد 6 سبتمبر والاثنين للمصريين المقيمين في الخارج.
وتنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بالمشاركة في تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية، كثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كاحتياطيات قريبة وبعيدة في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين والتصدى لأي عدائيات محتملة.
واتخذت كافة إجراءات اليقظة والاستعداد العالي بنطاق محافظات الجمهورية، المقرر أن تجرى بها جولة الإعادة لمتابعة أي أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حيالها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قبل انطلاقها.. اعرف محافظات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.