نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاقها.. اعرف محافظات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق ماراثون جولة الإعادة في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، غدًا الثلاثاء، داخل مصر، ويتنافس في جولة الإعادة على المقاعد الفردي، 7 أحزاب و16 مرشحا مستقلا، يخوضون معركة على 26 مقعدا في 14 محافظة.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية المحافظات المقرر إجراء جولات إعادة بها وعدد المرشحين والأحزاب التابعة لهم وجاءت كالتالي:

- القليوبية

مرشح الشعب الجمهوري ومستقل.

- المنوفية

مرشحان لمستقبل وطن ومرشح النور وآخر مستقل.

- كفر الشيخ

مرشحان لمستقبل وطن وآخرين للنور.

- الجيزة

مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل.

- بني سويف

مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل.

- أسيوط

3 مرشحين لمستقبل وطن و3 آخرين مستقلين.

- سوهاج

5 مرشحين لمستقبل وطن و2 حماة الوطن و2 مستقل ومرشح الاتحاد.

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- مطروح

مرشح مستقبل وطن وآخر النور.

- الأقصر

مرشحان لمستقبل وطن وآخرين مستقلين.

- أسوان

مرشحان لمستقبل وطن وآخرين مستقلين.

- دمياط

مرشح لمستقبل وطن وآخر الحركة الوطنية.

- بورسعيد

مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل

- الإسماعيلية

مرشح لمستقبل وطن وآخر مستقل.

- قنا

مرشحان لمستقبل وطن وآخر للشعب الجهوري ومرشح لحماة الوطن وآخر المؤتمر ومرشح مستقل.

كانت انطلقت أول أيام جولة الإعادة لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، الأحد 6 سبتمبر والاثنين للمصريين المقيمين في الخارج.