انت الان تتابع تفاصيل خبر علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بسبب تصريحاته الغير لائقة في حق شيخ الأزهر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - هاجم علاء مبارك ابن رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب بسبب تصريحاته الغير لائقة في حق شيخ الأزهر الحالي الشيخ أحمد الطيب والذي يمثل واحد من أهم المؤسسات الدينية في مصر والوطن العربي والعالم الإسلامي وهو الأزهر الشريف واحد من أكبر المنارات العلمية في العالم الإسلامي حيث هاجم الإعلامي عمرو اديب شيخ الأزهر واتهمه بأنه من أسباب الفكر المتطرف نظرا لخطاب الأزهر الذي لا يميل إلي التجديد كما أكد عمرو اديب خلال الفيديو علي ان شيخ الأزهر يعد مسئولا عن الهجمات الإرهابية الأخيرة ودعاة إلي مغادرة موقعة كشيخ للأزهر إن لم يكن علي قدر المسئولية الملقاة عليه.

تصريحات عمرو أديب في حق شيخ الأزهر

قال عمرو أديب خلال أحد لقاءاته علي برنامج القاهرة اليوم “أنا بقول لشيخ الأزهر للمره التانية أتنحي يا أخي يرحمك الله لو مش قادر وتعبان وعيان سبها لحد تاني هنموت هنموت بسبب سلبيتك هنموت بسبب ضعفك هنموت يا أخي سيبنا نعيش وصلتنا لفكر منحدر لم تقم بأي دور أصل انت بني آدم مش نبي يعني لا قدسية لك انت موظف يا تعمل شغلك صح يا تعمله غلط ماذا فعلت شعب أيه ده مؤسسه أيه دي بنموت بنضيع أمشي يا مولانا وكفايه كده”

Advertisements

وخلال الجزء الثاني من الفيديو يتحدث عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية “أن الفيديو الذي يتم تداوله الآن كان منذ خمس سنوات وأنه يشكر ويثمن دور شيخ الأزهر كمثال محترما في التربية والتنشأه والأخلاق” وتأتي هذه التغريدة من علاء مبارك ليبين تضارب آراء عمرو أديب خلال الفترات الأخيرة

تغريدة علاء مبارك علي تويتر ضد عمرو أديب

أكد علاء مبارك من خلال حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أن هذا النوع من الخطاب لا يليق في حق شيخ الأزهر وليس للتوقيت علاقة بالأمر سواء كان الآن أو منذ 5 سنوات وأن أسلوب مخاطبة رجل بهذه القيمة والقامة والذي يعتلي أكبر مؤسسه دينيه في العالم الإسلامي والذي يخاطبه الرئيس دائما بفضيلة الأمام ويحادثه الجميع بمنتهي الأدب والاحترام . عذرا هذا لا يليق”

اقرأ أيضا