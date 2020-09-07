حازم الجندى : خطة إحلال السيارات للغاز تحقق وفرا اقتصاديا كبيرا

ولفت الجندى، فى بيان له، أن هذه الخطة ستحقق وفرا اقتصاديا كبيرا لخزانة الدولة، فضلا عن المحافظة على البعد البيئى وضمان عدم تلويث المناخ بعوادم السيارات الخطيرة، لا سيما فى ظل اتجاه الدولة نحو استخدام وسائل وقود آمنة وصحية على حياة الفرد من خلال اتباع استراتيجيات للمحافظة على المناخ البيئى.
وأشار إلى، أن وسائل الأمان والراحة أصبحت لم تعد متوفرة فى وسائل النقل العام، فى ظل ما تشهده الدولة من تقدم على كافة الأصعدة وفى مختلف المجالات، فضلا عن المشروعات القومية التى تفتتحها الدولة، مما يستلزم بالضرورة الاتجاه نحو تفعيل استخدام وسائل النقل الآمنة التى تعمل على تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى، وكذلك الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا على ميزانية الدولة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن عملية الإحلال بمثابة تحدى كبير أمام الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصرى وملاحقة مصاف الدول المتقدمة التى اتجهت من سنوات عدة لسيارات الغاز الطبيعى بل وتطلع العديد من الدول للاتجاه نحو السيارات الكهربائية، منوها أن مصر تمتلك كافة المقومات لتفعيل هذه الخطة سواء كهرباء أو غاز طبيعى الأمر الذى يتطلب سرعة التوجه نحو مجتمع آمن وأفضل.
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