رابطة الجامعات الإسلامية تعقد مؤتمرا لمناقشة ترسيخ القيم وخدمة المجتمع

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ويعقد المؤتمر عبر تقنية Zoom بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامى، ووزارة الأوقاف، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الأزهر، ومكتبة الإسكندرية، والمجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، بمشاركة عالمية موسعة من علماء الأمة العربية والإسلامية.
ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، وغيرهم.
ويبحث المؤتمر أهمية دور الجامعات فى خدمة المجتمعات، وأهم السبل الواجب اتباعها لترسيخ القيمة الأصيلة، ومنع الانسياق وراء العادات الدخيلة على الأمة العربية.
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