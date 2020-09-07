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رابطة الجامعات الإسلامية تعقد مؤتمرا لمناقشة ترسيخ القيم وخدمة المجتمع

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أحمد حمدى 2020-09-07 18:50 0 تبليغ

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ويعقد المؤتمر عبر تقنية Zoom بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامى، ووزارة الأوقاف، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الأزهر، ومكتبة الإسكندرية، والمجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، بمشاركة عالمية موسعة من علماء الأمة العربية والإسلامية.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، وغيرهم.

ويبحث المؤتمر أهمية دور الجامعات فى خدمة المجتمعات، وأهم السبل الواجب اتباعها لترسيخ القيمة الأصيلة، ومنع الانسياق وراء العادات الدخيلة على الأمة العربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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