فيديو .. أيمن عدلى يحاور صلاح سرور ببرنامج أخبار مصر

وأوضح سرور، خلال البرنامج، أنه تربى على الأدب والصدق والأمانة وهى أشياء تبنى الأوطان، مؤكدًا أن المنزل أول رقيب على تصرفات ساكنيه.

وخلال البرنامج كشف سرور، عن علاقته بالشيخ محمد متولى الشعراوى، ونصيحة الشعراوى له ورحلته بين الطب والتاريخ.