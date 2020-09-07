أخبار مصرية

السيسى حبيب المصريين .. قناة dmc تعرض فيديو مواقف الرئيس مع ذوى الاحتياجات

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فهمى غالى 2020-09-07 19:31 0 تبليغ

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وتناول الفيديو مجموعة من لقاءات الرئيس السيسى، مع ذوى القدرات الخاصة، خصوصًا وأن الرئيس حريص على مشاركتهم فى المناسبات المختلفة، وهو ما يؤكد اهتمامه بهم وتقديم كل الدعم لهم.

وتسعى الدولة جاهدة، تحت قيادة الرئيس السيسى، لترسيخ حقوق ذوى الإعاقة فى جميع مجالات الحياة، ومن هذا المنطلق أعلن الرئيس 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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