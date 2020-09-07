السيسى حبيب المصريين .. قناة dmc تعرض فيديو مواقف الرئيس مع ذوى الاحتياجات

وتناول الفيديو مجموعة من لقاءات الرئيس السيسى، مع ذوى القدرات الخاصة، خصوصًا وأن الرئيس حريص على مشاركتهم فى المناسبات المختلفة، وهو ما يؤكد اهتمامه بهم وتقديم كل الدعم لهم.
وتسعى الدولة جاهدة، تحت قيادة الرئيس السيسى، لترسيخ حقوق ذوى الإعاقة فى جميع مجالات الحياة، ومن هذا المنطلق أعلن الرئيس 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة.
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