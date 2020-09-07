ننقل 109 أسر من منطقة أسطبل عنتر إلى وحدات مجهزة بالأسمرات (صور)

نقلت أجهزة محافظة القاهرة، 109 أسرة من منطقة اطبل عنتر، بمصر القديمة إلى وحدات بديلة بحى الأسمرات 3، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، وفى اطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على جميع البؤر العشوائية بنهاية عام 2020، وخلق مجتمعات حضارية جديدة تتوافر بها كافة سبل التحضر والحياة الآمنة.

وأزالت أجهزة الحى، اليوم 23 عقاراً وتم توفير وسائل لنقل الأسر المستحقة للوحدات البديلة بالأسمرات، تحت إشراف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث أكد المحافظ أن منطقة اسطبل عنتر هى إحدى المناطق العشوائية المهددة للحياة التى تسعى المحافظة إلى الانتهاء من إزالتها قبل نهاية 2020، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة 262 عقاراً، ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المتكامل الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية، وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأضاف المحافظ، أن الدولة قامت بتغيير حياة ما يقارب من 120 ألف مواطن كانوا يعيشون بالمناطق العشوائية بالقاهرة تم تسكينهم فى 24 ألف وحدة سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التى أقامتها الدولة بالاسمرات 1 و 2 و3 والمحروسة 1 واهالينا 1 وروضة السيدة زينب.

Advertisements

وأكد المحافظ ان الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تقوم حاليا بإزالة المناطق العشوائية بشمال الحرفيين وعرب الحصن بالمطرية والجبخانة واسطبل عنتر بحي مصر القديمة ودار السلام.