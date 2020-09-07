نادر نور الدين: الخطابة الدينية لها دور كبير فى التوعية بترشيد المياه

قال نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، لدينا عجز مائى كبير فنعيد استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى نتيجة لهذا العجز ونعالجه بتدبير موارد جديدة ونقوم بترشيد الاستهلاك فى الأماكن العامة سواء جامعات، مدارس، مساجد سواء باستخدام القطع التى يتم تركيبها على الصنبور لتقليل الماء أو الأجهزة الالكتروستاتيك التى تعمل على حرارة اليد بحيث نضع اليد فتفتح المياه وتغلق حين نرفع اليد.

وأضاف "نور الدين" فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن الفاقد حوالى33% من المحليات أى 3,3 مليار متر مكعب، ونحتاج للترشيد لأن الفاقد قد يروى ثلاثة أرباع مليون فدان.

وأشار إلى أن زيادة العقود الإيجارية للمزارعين بحيث تصبح ثلاث سنوات، تعطى طمأنينة للمستأجر ويعطيه فرصة للاستثمار فى أرضه بشكل أكبر.

ونوه أن وجود حوافز فى العقود الإيجارية لمن يحول الأرض للرى الحديث سواء بتخفيض الايجار أو تخفيض شبكات الرى الحديث أو تسهيل القروض من البنوك بقائدة ميسرة ستشجع المزارعين على المساهمة مع الدولة فى ترشيد استخدامات الرى وتقليل الفاقد.

وأكد على دور الخطابة الدينية لأن الواعز الدينى هو الواعز الأكثر تأثيرا وسيساهم فى ترشيد المياه.