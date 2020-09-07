الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للحصول على شهادة "بورد" البريطانية

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل للحصول على شهادة "بورد" الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة من الكلية الملكية البريطانية فى تخصصات: "الجراحة العامة وتخصصاتها - الباطنة العامة وتخصصاتها - طب الأطفال وتخصصاته - التخدير والرعاية المركزة الجراحية وعلاج الألم - الرعاية المركزة". كذلك فتح باب التسجيل للدفعة رقم 2 للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى تخصصات "إدارة المستشفيات المهنية - اقتصاديات الصحة - إدارة الرعاية الصحية الإستراتيجية المهنية". على أن يتم فتح باب التسجيل وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية بــ 7 شارع إحسان عبدالقدوس، الخليفة المأمون ، منشية البكرى فى الفترة من 20 - 30 سبتمبر 2020، على أن تبدأ الدراسة خلال شهر نوفمبر 2020 . يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة وغيرهم.

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